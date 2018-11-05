Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek kupayı 2. sırada tamamladı.

Avrupa Şampiyonluğu zaferiyle Türkiye'ye büyük sevinç yaşatan Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda da göğsümüzü kabarttı. Kahramanlar turnuvada ikinci oldu ancak oynadığı futbolla göz doldurdu.



Milliler, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı. Türkiye, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda, yakaladığı önemli pozisyonlarda golü bulamadı.



Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direkten döndü. İki takım da skoru değiştiremeyince karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım da gol atamayınca müsabaka penaltı atışlarına gitti. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.



Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.



Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı. Ay yıldızlı futbolcular, kupa töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı.



Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı açıklamada, Türk halkından helallik istedi. Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor." ifadelerini kullandı.



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