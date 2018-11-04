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Ampute Milli Takım finalde

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde ev sahibi Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.

Ampute Milli Takım finalde

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Meksika'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı. 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, yarı final mücadelesinde ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya geldi.

Rakibini Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0 yenen ay-yıldızlılar, namağlup şekilde finale yükselmeyi başardı.

Türkiye, diğer yarı final maçında Brezilya'yı 2-1 yenen Angola ile finalde karşılaşacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 05.00'te başlayacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ampute #meksika #türkiye
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