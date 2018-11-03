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Ampute Milli Takım yarı finalde!

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Rusya'yı 5-1 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, yarı finalde Meksika ile karşılaşacak.

Ampute Milli Takım yarı finalde!

Ampute Futbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı, Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanan ay-yıldızlılar, yarı finalde Meksika'nın rakibi oldu.

Türkiye ile Meksika arasındaki yarı final maçı yarın saat 05.00'te başlayacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ampute #milli takım #dünya kupası
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