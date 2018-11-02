Gururumuz Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Artık finale çeyrek kaldı. Milliler son 16 turunda İrlanda'yı 4-0 yendi. Çeyrek finalde rakip Rusya oldu.

Meksika'da süren Ampute Futbol Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Türkiye-İrlanda karşılaşması San Juan de los Lagos kentinde oynandı.



A Milli Takım, rakibini Serkan Dereli'nin 2, Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya'nın 1'er golleriyle 4-0 mağlup etti.



İrlanda karşısında aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen milliler, Rusya ile eşleşti.



Türkiye-Rusya çeyrek final maçı, 3 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.





ulusal.com.tr