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Ampute Milli Takımı çeyrek finale yükseldi

Gururumuz Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Artık finale çeyrek kaldı. Milliler son 16 turunda İrlanda'yı 4-0 yendi. Çeyrek finalde rakip Rusya oldu.

Ampute Milli Takımı çeyrek finale yükseldi

Meksika'da süren Ampute Futbol Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye-İrlanda karşılaşması San Juan de los Lagos kentinde oynandı.

A Milli Takım, rakibini Serkan Dereli'nin 2, Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya'nın 1'er golleriyle 4-0 mağlup etti.

İrlanda karşısında aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen milliler, Rusya ile eşleşti.

Türkiye-Rusya çeyrek final maçı, 3 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ampute Milli Takımı #dünya kupası
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