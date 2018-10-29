Dünya Kupasında mücadele eden kahraman millerden ilk galibiyet geldi. Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kenya'yı 4-1 yendi.

Ampute Milli Takımı bu kez Dünya Kupası'nda Türkiye'yi gururlandırdı.



Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda kahraman milliler F Grubu'ndaki ilk maçında Kenya ile karşılaştı.



Türkiye, Kenya'yı 4-1 yenerek şampiyonaya 3 puanla başladı.



San Juan de los Lagos kentindeki turnuvada gollerimiz Rahmi Özcan, Şeyhmus Erdinç, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk'ten geldi.



Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın saat 04.00'te Liberya ile yapacak.



ulusal.com.tr