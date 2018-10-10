Anadolu Efes Basketbol Takımı, yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu ilk hafta maçıyla Avrupa kupalarında 622. karşılaşmasına çıkacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu ilk hafta maçıyla Avrupa kupalarında 622. karşılaşmasına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 621 maçın 340'ını kazandı, 281'inde ise salondan yenilgiyle ayrıldı.



Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 373 karşılaşmada 183 galibiyet, 190 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ni geçen sezon 16. ve son sırada tamamlamıştı



Avrupa kupalarındaki başarıları



Anadolu Efes, 39 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine bir Avrupa kupası götürdü, bir kez final oynadı, iki kez de Dörtlü Final'de yer alıp, üçüncülüğü elde etti.



Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Korac Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürdü.



Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.



Lacivert-beyazlılar ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.



Türk ekibi, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.



Avrupa'da kilometre taşları



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.



Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.



En farklı galibiyetler



Avrupa kupalarında bugüne kadar 621 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Korac Kupası 1. ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.



Sahadan 111-47'lik galibiyet ile ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

