Anadolu Efes, Barcelona'ya 97-88 kaybetti

THY EuroLeageu'de normal sezon heyecanı devam ediyor. EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya üst üste üç sayılık basketlerle başlayan Barcelona, Punter'in etkili olduğu ilk dakikalarda 10 sayılık (4-14) fark yakaladı. Kısa sürede toparlanarak 7-0'lık bir seri yapan Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin peş peşe attığı üç sayılık basketlerle oyuna ortak oldu ve 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle 19-17 öne geçmeyi başardı. Barcelona ilk çeyreği 29-26 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanyol ekibi, kısa sürede farkı 6 sayıya (29-35) çıkardı. Kritik anlarda bulduğu basketlerle rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Smits'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Barcelona, son anlarda bulduğu sayılarla soyunma odasına 55-51 üstün gitti.

Üçüncü periyota da etkili başlayan Barcelona, kısa sürede 10 sayılık (53-63) fark yakaladı. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 10 sayı (66-76) geride girdi.

Son periyotta da kontrollü mücadelesini sergileyen İspanya temsilcisi, Anadolu Efes'in arayı kapatmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlıların hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren Barcelona, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'dei 6. maçında 3. mağlubiyetini yaşadı. Anadolu Efes'in 6 hafta sonunda 6 puanı bulunuyor.

"TARAFTARLARIMIZA BU MAÇI TELAFİ EDECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mijatovic, "Türk halkını bugün mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu. Maçların sonucunu küçük detaylar belirliyor ama harika çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını söyleyen Mijatovic, "Küfür etmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun çok sık tekrar etmemesini istiyorum. Maçı kaybetmemize sebep olan küçük detayları değiştirmeye çalışacağız." dedi.

Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya ise "Bu galibiyetten dolayı mutluyum. Böyle bir zamanda Anadolu Efes'e karşı kazanmak öz güvenimiz açısından önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

ANADOLU EFES, ALBA BERLİN'E KONUK OLACAK

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 7. haftasında yarın Almanya'da, Uber Arena'da TSİ 22.00'de Alba Berlin ile karşılaşacak.

Alba Berlin, EuroLeague'in puan tablosunda 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu.

Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.