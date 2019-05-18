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Anadolu Efes, CSKA Moskova ile mücadele edecek

THY Avrupa Ligi tarihinde ilk kez finale kalan Anadolu Efes, yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşısında şampiyonluk için parkeye çıkacak. Anadolu Efes, 23 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmayı hedefliyor

Anadolu Efes, CSKA Moskova ile mücadele edecek

Anadolu Efes, tarihe geçmenin eşiğinde...

Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

Fenerbahçe'yi eleyerek THY Avrupa Ligi'nde finale kalan Anadolu Efes, yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını yenerek tarihe geçmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda Fenerbahçe'den sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. 

Anadolu Efes,  Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için CSKA Moskova ise  8'inci şampiyonluğunu almak için yarışacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #anadolu efes #CSKA Moskova #THY #avrupa
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