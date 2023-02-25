Anadolu Efes, deplasmanda kazandı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımı 90-89 yendi.
Anadolu Efes, bu sezon ligde 12. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 17. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Lacivert-beyazlı oyuncular, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına mücadeleye siyah formayla çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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