Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya kaybetti

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, sezonun 18. haftasında deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya konuk oldu.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Monaco, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fransa temsilcisi, soyunma odasına 49-34 önde gitti.

İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Monaco, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 94-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla sezondaki 8. yenilgisini yaşadı. Monaco ise bu sezonki 12. galibiyetini elde etti.