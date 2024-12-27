Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya kaybetti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 94-75 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 8. yenilgisini yaşadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya kaybetti
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THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes, sezonun 18. haftasında deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya konuk oldu.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Monaco, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fransa temsilcisi, soyunma odasına 49-34 önde gitti.

İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Monaco, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 94-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla sezondaki 8. yenilgisini yaşadı. Monaco ise bu sezonki 12. galibiyetini elde etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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