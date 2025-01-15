Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basketbol'a kaybetti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk oldu. Rakibine 88-84 kaybeden Anadolu Efes, üst üste 4. maçını kaybeti ve 10 galibiyette kaldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basketbol'a kaybetti
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Adidas Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 19-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte Anadolu Efes farkı kapattı ve devre arasına 39-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta Fransız temsilcisi farkın açılmasına müsaade etmedi ve taraflar son periyoda 59-59 eşitlikle girdi. Son çeyreğe üçlükler bularak başlamasına rağmen Anadolu Efes, Paris Basket'e 88-84 mağlup oldu.

Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basketbol'a kaybetti - Resim : 1

Paris Basketbol'da Timothy Shorts 17 sayı 4 ribaunt 8 asistle takımına en çok katkı veren isim olurken Anadolu Efes'ten Elijah Bryant 21 sayı 4 ribaunt 3 asistlik performansıyla parkenin en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını kaybeden Anadolu Efes, 10 galibiyet ve 20 puanda kaldı. Paris Basketbol ise 12. galibiyetini elde etti ve puanını 24'e yükseltti.

EuroLeague'in sonraki haftasında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Paris Basketbol ise Makkabi Tel Aviv'i ağırlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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