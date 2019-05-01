Anadolu Efes, bu akşam Dörtlü Final için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off maçında Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Temsilcimiz, çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanyol ekibini yenmesi halinde 18 yıl sonra Dörtlü Final'e kalacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci kritik bir maça çıkıyor. Anadolu Efes, serinin son karşılaşmasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.



Lacivert-beyazlı takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçmesi halinde bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak. Bu durumda bir Türk takımının final oynaması da garantilenmiş olacak.





ulusal.com.tr

