Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın sonucu basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek.

Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı haftada gözler Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Türk derbisine çevrildi. Bu karşılaşma, EuroLeague'de bu sezon aynı ülkeden iki takımın mücadele edeceği ilk maç olacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 1

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de oynadığı ilk maçta deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelmişti. Anadolu Efes, mücadeleyi 76-67 kazanmayı başarmıştı. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk maçta ise sahasında Yalovaspor Basketbol'u 100-59 ile yenmişti.

Fenerbahçe Beko ise bu sezon EuroLeague'de oynadığı ilk maçta İstanbul'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşmıştı. Sarı-lacivertliler zorlu maçtan 82-71'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk maçta ise sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 97-85 mağlup etmeyi başarmıştı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 2

İki ekip, 29 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde de karşı karşıya gelmişti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 83-82'lik skorla Anadolu Efes kazanmıştı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko geçtiğimiz sezon EuroLeague'de normal sezonda iki kez karşı karşıya gelmişti. İki ekip arasında Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko 89-84, Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan ikinci maçı ise Anadolu Efes 82-80 kazanmayı başarmıştı.

İki takımın geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunda Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 81-80 kazanmıştı. Normal sezonun ikinci maçında Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan maçta da gülen taraf 90-80'lik skorla Anadolu Efes olmuştu.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 3

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde de karşı karşıya gelmişti. Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk iki maçı Fenerbahçe Beko, 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanmayı başarmıştı. Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan üçüncü maçta ise kazanan 82-81'lik skorla Anadolu Efes olmuştu. Final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i sahasında 80-72 yenmeyi başaran Fenerbahçe Beko, şampiyonluğunu ilan etmişti.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak THY EuroLeague'deki Türk derbisi ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 4

THY EuroLeague'in 2. haftasındaki Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı 10 Ekim Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

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