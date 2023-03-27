Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nde 31. hafta

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano ile mücadele edecek. Üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Anadolu Efes, İtalya ekibini yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?