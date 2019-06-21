Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon bu akşam belli olacak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko play-off final serisinin son maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.

Şampiyon belli oluyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko kupa için parkeye çıkıyor.



Oldukça çekişmeli geçen seri bu akşam oynanacak karşılaşma ile son bulacak. Maçın sonucu, şampiyonu belirleyecek.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin 7. maçı yani final maçı oynanacak. 3-3 olan seride 4'üncü galibiyete ulaşan takım 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracak.



Anadolu Efes, 9 sezondur devam eden şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise serisini sürdürmekte kararlı.



Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.





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