Anadolu Efes’te Fenerbahçe Beko maçı öncesi 4 isim yok

Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak Anadolu Efes’te dört oyuncu sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Basketbol Süper Ligi’nin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak Anadolu Efes’te kadro durumu netleşti. Lacivert-beyazlı ekipte dört oyuncunun sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

4 İSİM YER ALMADI

Yeni başantrenör Pablo Laso yönetiminde Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak olan Anadolu Efes’te Shane Larkin, PJ Dozier, Georgios Papagiannis ve Burak Can Yıldızlı’nın sakatlıkları sebebiyle kadroya dahil edilmediği bildirildi.

Öte yandan bazı oyuncuların sakatlıkları bulunmasına rağmen karşılaşmada forma giymelerinde engel olmadığı ifade edildi. Vincent Poirier, Isaia Cordinier, Erkan Yılmaz, Jordan Loyd ve Nick Weller-Babb’ın maç kadrosunda yer alacağı aktarıldı.

Anadolu Efes, eksiklerine rağmen derbi niteliği taşıyan mücadelede Fenerbahçe Beko karşısında sahaya çıkacak.

