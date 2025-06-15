Anadolu Efes’te Luca Banchi ile yollar resmen ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü, İtalyan başantrenör Luca Banchi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.”

Bu açıklamayla birlikte sezonun ikinci yarısında göreve getirilen Banchi'nin Anadolu Efes macerası da kısa sürede sona ermiş oldu.

Luca Banchi, Anadolu Efes’in başantrenörlük koltuğuna 7 Ocak 2025 tarihinde oturmuştu.