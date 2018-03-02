Anayasa Mahkemesi'nin Futbol Federasyonu Kanunu'nun 5.2. fıkrasını iptal etmesi sonucu, futbolcu, menajer alacakları ve bu anlamdaki iş hukuku, ticari boyutu olan hukuki anlaşmazlıklar, Federasyondaki Tahkim Kurulu ve diğer kurulların ekonomik kararları ile değil, genel mahkemelerin kararları ile sonuçlandırılacak.

Bilgi Üniversitesi Bankacılık Finans Bölüm Başkanı ve Spor Hukuku Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, bu kararın 2 milyar dolarlık Türk futbol ekonomisi için dönüm noktası olduğunu, kulüplerin ve sporcuların hayatını ve menajerlik sistemini doğrudan etkileyeceğini belirtti.



2 MİLYAR DOLARLIK TÜRK FUTBOL SEKTÖRÜNDE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI!



Ural Aküzüm, artık futbolcu, menajer alacakları ve bu anlamdaki iş hukuku, ticari boyutu olan hukuki anlaşmazlıkların federasyondaki Tahkim Kurulu ve diğer kurulların ekonomik kararları ile değil, genel mahkemelerin kararları ile sonuçlandırılacağını, Federasyonun kurullarının bu içerikteki kararlarının da istinaf denetimine tabi olacağını söyledi.



AKÜZÜM: "FUTBOLCU, MENAJER VE VATANDAŞ ANAYASAL OLARAK EŞİTTİR"



Aküzüm, konuyla ilgili şunları söyledi;



"Örneğin bir futbolcu TFF yönetimince atanan hukukçulardan oluşan Tahkim Kurulu'na başvurup, yargılama faaliyetinin ardından alınan karar ile federasyondan kulüplerin alacağı gelirlere temlik koyduruyor, kulüplere transfer yasağı getirip perişan ediyordu. Bundan sonra bu yargılama her vatandaşa olduğu gibi genel mahkemelerde yapılacak. Bir bakıma anayasal eşitlik gelmiş oldu. Futbol piyasasında ticari, iş hukuku, özlük hakları yönünden zaten böyle olması problemliydi. TFF yargılama faaliyetinin sadece futbolun yönetimine ve disiplin hukukuna ilişkin olması gerekiyordu. Ancak bu madde iptali ile hukuken olması gereken oldu."



BUNDAN SONRA TÜRK FUTBOLUNDA NE OLACAK?



Bugüne kadar genel mahkemelere başvurulduğunda iptal edilen maddeye dayanarak görevsizlik kararı veriliyor ve TFF kurullarına gidilmesine mecbur bırakılıyordu. TFF'de daha hızlı ve TFF kurul ve kurallarına bağlı bir yargılama faaliyetiyle netice alınıyordu.



Ural Aküzüm, bunun mahkemelerin görevlerine ilişkin anayasal güvenceye aykırı olduğunu ifade ederek, "Mahkemeler kanunla kurulur ve kaldırılır, ayrıca görev ve yetki alanları kanunla belirlenir. TFF statüsü kanunu ve talimatlarına dayanarak böyle bir işlem yapılması zaten anayasaya aykırıydı, ayrıca Tahkim Kurulunun parasal uyuşmazlıklara ilişkin kararlarının kesin olması da Anayasa'nın 59. Maddesine aykırılık teşkil ediyordu" şeklinde konuştu.



Aküzüm ayrıca, "Futbolun yönetimine ve disiplinine ilişkin TFF kurullarının kararları yönünden bir değişiklik yok, bu kararlar kesin olmaya devam edecek. Ancak parasal uyuşmazlıklarda taraflar dilerse TFF kurullarına dilerse devlet mahkemelerine başvurabilecek. Parasal uyuşmazlıklarda TFF kurullarına başvurulması halinde bu kurulların vereceği kararlar da devlet mahkemelerinin denetimine (istinaf) tabi olacak. Eğer yasama iradesi TFF yargılama faaliyetinin devamından yanaysa TBMM bir kanun değişikliği yapabilir. En doğrusu spordaki ticari ve özlük haklarına ilişkin anlaşmazlıklara özel bir futbol ihtisas mahkemesi kurulması olacaktır" hususlarını da belirtti.



ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN NE?



Anayasa Mahkemesi tarafından 5.5.2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYÇOKLUĞUYLA, karar verildi.



İPTAL EDİLEN HÜKÜM;



"(2) İlk derece hukuk kurulları kulüp lisansı ile ilgili kararlar almaya veya bu Kanun, TFF Statüsü, TFF'nin diğer talimat ve düzenlemeleri ile diğer yetkili TFF kurul ve organları tarafından alınacak kararlara ilişkin olarak çıkacak ihtilaflarda karar vermeye münhasıran yetkilidir."



İPTAL KARARI 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Anayasa Mahkemesi İptal hükmünün, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMI GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE karar verdi.