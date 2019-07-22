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Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçlar İstanbul'da oynanacak.

Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçlar İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele Vodafone Park ev sahipliğinde yapılacak.

Ay-yıldızlıların Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Ülker Stadı'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #a milli futbol takımı
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