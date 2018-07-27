Ganalı futbolcu sabah saatlerinde bir dizi testten geçirilirken sarı-lacivertli sözleşmeyi de imzalayacağı tarih belli oldu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ayew'in bugün saat 14:00'te Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.