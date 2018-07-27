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Andre Ayew sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Swansea City takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, sağlık kontrolünden geçti.

Andre Ayew sağlık kontrolünden geçti

Ganalı futbolcu sabah saatlerinde bir dizi testten geçirilirken sarı-lacivertli sözleşmeyi de imzalayacağı tarih belli oldu. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ayew'in bugün saat 14:00'te Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #andre ayew
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