Anfield’da gözler Barış Alper’de olacak: Galatasaray’ın yıldızı Avrupa devlerinin radarında
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Anfield'da oynanacak Liverpool rövanşında Ada ekiplerinin yakın markajında olacak. Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United scoutları milli oyuncuyu tribünden canlı izleyecek.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, son haftalardaki çıkışıyla İngiliz kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
Yarın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Anfield'da Liverpool karşısına çıkacak olan yıldız futbolcu, maçı tribünden takip edecek İngiliz ekiplerinin merceği altında olacak.
Liverpool'a karşı oynanan iki maçta da rakip savunmacılara ciddi zorluklar yaşatan Barış Alper, zorlu deplasmanda takımının en büyük kozlarından biri konumunda.
PREMİER LİG EKİPLERİNDEN YAKIN TAKİP
Milli futbolcunun menajeriyle bir süredir temaslarını sürdüren Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United kulüpleri transfer için sıraya girdi.
Bu üç takımın scout ekipleri, yarın Anfield'da oynanacak mücadelede tribündeki yerlerini alarak yetenekli oyuncunun performansını canlı olarak raporlayacak.
Fanatik'e göre, scoutların oyuncuyu sezon sonuna kadar mercek altında tutacağı ve kulüplerin yaz transfer döneminde Galatasaray'a resmi teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.
40 MAÇTA 24 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla yoğun bir mesai harcayan Barış Alper Yılmaz, çıktığı 40 resmi karşılaşmada 10 gol atarken 14 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak değerlendirilen sol kanat oyuncusunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Galatasaray'ın son dönemdeki yoğun maç trafiğinde takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Barış Alper, sarı-kırmızılıların son 19 günde oynadığı 6 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan tek futbolcu oldu. Sahada kaldığı ciddi sürelere rağmen temposunu düşürmeyen ve performansıyla alkış alan yıldız oyuncu, kritik Liverpool sınavında da takımının en önemli hücum silahı olacak.