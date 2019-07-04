banner1005
Siirt'te terör operasyonu: 1 asker şehit
Siirt'te terör operasyonu: 1 asker şehit
Zeki Ön mezarı başında anıldı
Zeki Ön mezarı başında anıldı
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Angelino yeniden Manchester City'de

İngiltere temsilcisi, eski oyuncusu İspanyol Angelino ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Angelino yeniden Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, eski oyuncusu İspanyol Angelino'yu PSV Eindhoven'dan transfer etti.

Manchester City'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Angelino, geçen sezon 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den PSV Eindhoven'a transfer olmuştu. Sözleşmesine Manchester City tarafından özel maddeyle geri dönme bedeli konan İspanyol oyuncu, 12 milyon avro karşılığında yeniden eski kulübüne imza attı.

Angelino, geçen sezon Hollanda temsilcisinde 43 maçta görev almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.