Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca AK Parti'den İstifa Etti



Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti.



AK Parti üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.



Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.



Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.



Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.