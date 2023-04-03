Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Bu turda da Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, 90 dakikası 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başararak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü oynanacak.