Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Bu turda da Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, 90 dakikası 1-1 biten mücadelenin uzatma dakikalarında rakibini 4-1'lik skorla geçmeyi başararak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü oynanacak.