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Antalya'da 2. Kum Enduro yarışları sona erdi

Yarışmada genel klasman birinciliğini Burak Akbulut kazandı

Antalya'da 2. Kum Enduro yarışları sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 2. Kum Enduro yarışları sona erdi.

Kumluca Belediyesinin desteğiyle, Kumluca Motosiklet Sporları Derneğince organize edilen yarışlara Antalya'nın yanı sıra, İstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Isparta'dan 12 kategoride 100 sporcu katıldı.

Yarışların ikinci gününde sporcular zorlu kum parkurda, dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıyla mücadele etti. Yarışlar sırasında yaşanan kazalarda sporcular hafif yaralanırken, seyirciler heyecan dolu anlar yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıla göre yarışlara hem sporcu hem de seyirci anlamında ilginin fazla olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Yarışlarda, genel klasmanda birinci olan Burak Akbulut'un yanı sıra İbrahim Taş, Serkan Ozan, Mustafa Sarıca, Önder Buğra, Gökhan Kart, Yunus Mor, Tayfun Yüksek, Murat Akın ve Hüseyin Veziroğlu, çeşitlik kategorilerde ilk sırayı aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #motosiklet #kumluca #Kum Enduro motor yarışları
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