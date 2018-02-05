Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası, Antalya’da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası, Antalya’da başladı.

Kundu Turizm bölgesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler Erkek ve Kadın, Sanda ve Taolu kategorilerindeki şampiyonaya 4 bin 500 civarında sporcu katılıyor.

Şampiyonada dereceye girecek sporcular, Wushu Milli Takımı'na alınarak, dünya ve Avrupa şampiyonalarında yarışacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Mehmet Zeki Akıncı yaptığı açıklamada, şampiyonaya Türkiye’nin tüm illerinden takımların geldiğini ve şu anda bin 500 sporcunun olduğunu, aileleri ile 3 bin kişiyi konuk ettiklerini söyledi.

Şampiyonaya minikler ile başladıklarını kaydeden Akıncı, “Şampiyona yıldızlar, gençler ve büyükler turnuvaları ile devam edecek.” dedi.



Toplam katılımcı sayısının 4 bin 500 kişiyi bulacağını belirten Akıncı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi spora alıştırmayı, sporla beraber yaşamayı, diğer kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu turnuva 15 Temmuz şehidimiz Muhammed Oğuz Kılınç’ın adına düzenlendi. Biz şehidimiz Antalyalı olduğu için kendisini burada hürmetle anıp, şükran borcumuzu ödemiş olacağız.”

Turnuvaya onur konuğu olarak katılan ve şampiyonanın ismini taşıyan şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç’ın babası Zeki Kılınç, Antalya’da böyle bir şampiyonanın evladının adına yapılmasından dolayı bir şehit babası olarak onurlu ve gururlu olduğunu ifade etti.



Zeki Kılınç, şunları kaydetti:

“Ne mutlu ki 15 Temmuz'da canlarını veren fedakar insanları bu milletin unutmadığını görmekteyiz. Çünkü onlar arkalarına bakmadan giden öncülerden oldular. Suriye’de vatan evlatları bu devlet, millet, ezan ve bayrak için savaşıyor. Bundan dolayı da onurlu ve gururluyuz. Bizler evladımızı vermiş olabiliriz, evlatsız yaşayabiliriz. Vatansız ve bayraksız asla.”

Şehidin annesi Meltem Kılınç ise "Oğlumla sağlığında da gurur duydum. Şehitliği ile de gurur duydum. O çok hayırlı bir evlattı. Hayırlı olduğunu şehit olduktan sonra da çok gördük." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 14 Şubat'ta sona erecek.