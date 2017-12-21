Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında konuk edecek. Antalya'nın iki Süper Lig takımı, ligde üçüncü kez karşılaşacak.

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak. 17. hafta açılış mücadelesini, hakem Serkan Çınar yönetecek.



Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de daha önce iki kez rakip oldu.



Antalyaspor, ligde geçen sezon rakibiyle oynadığı iç saha maçını 2-1 kazandı, Alanya'nın sahasındaki karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.



Süper Lig'de Antalya ekipleri arasında oynanan, geride kalan maçlarda Antalyaspor'un 3 golüne, Aytemiz Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.



Antalyaspor 5, rakibi 4 haftadır kazanamıyor

Ligde 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 16 hafta sonunda 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Antalyaspor, ligdeki son beş karşılaşmada hanesine üç puan yazdıramadı.

5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 18. puanla ligde rakibinin üç sıra üstünde yer alan ve 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarıda şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 maçtan 4'ünü kaybetti, 1'inde beraberlik elde etti, 3'ünü ise galip tamamlamayı başardı.