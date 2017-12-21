banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Antalya derbisinde üçüncü randevu

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında konuk edecek. Antalya'nın iki Süper Lig takımı, ligde üçüncü kez karşılaşacak.

Antalya derbisinde üçüncü randevu

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak. 17. hafta açılış mücadelesini, hakem Serkan Çınar yönetecek.

Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de daha önce iki kez rakip oldu.

Antalyaspor, ligde geçen sezon rakibiyle oynadığı iç saha maçını 2-1 kazandı, Alanya'nın sahasındaki karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Süper Lig'de Antalya ekipleri arasında oynanan, geride kalan maçlarda Antalyaspor'un 3 golüne, Aytemiz Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.

Antalyaspor 5, rakibi 4 haftadır kazanamıyor 
Ligde 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 16 hafta sonunda 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.
Antalyaspor, ligdeki son beş karşılaşmada hanesine üç puan yazdıramadı. 
5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 18. puanla ligde rakibinin üç sıra üstünde yer alan ve 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarıda şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 maçtan 4'ünü kaybetti, 1'inde beraberlik elde etti, 3'ünü ise galip tamamlamayı başardı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #antalyaspor #Aytemiz Alanyaspor #süper lig
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Neymar, Belçika'dan sürpriz bekliyor
Sonraki Haber
FETÖ'nün İstanbul'daki 'VIP dinleme' davasında ara karar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.