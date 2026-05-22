Antalya'da nefes kesen final! Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu

Kupanın sahibini bulduğu zorlu mücadelede her iki takımın sahaya çıktığı ilk 11'ler ve teknik direktörlerin oyuna müdahaleleri maçın tansiyonunu belirledi. Trabzonspor sahaya Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu on biriyle çıktı. Bordo-mavililerde 56. dakikada Savic'in yerine Ozan Tufan oyuna girerken, 90+2. dakikada Zubkov yerini Oulai'ye, Muci yerini Salih Malkoçoğlu'na bıraktı. 90+5. dakikada ise Augusto'nun yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.