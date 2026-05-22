Antalya'da nefes kesen final! Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı, Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran hakem üçlüsünün yönettiği maçta yaşandı.
Sahaya şampiyonluk parolasıyla çıkan bordo-mavili ekip, karşılaşmaya hızlı başlayarak 17. dakikada Onuachu'nun attığı golle ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
İkinci yarıya baskılı başlayan TÜMOSAN Konyaspor, 50. dakikada beraberlik golünü buldu. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan kestiği ortaya hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu bırakmayan Muleka, meşin yuvarlağı önünde bulduktan sonra kendi etrafında dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Bu golden sadece dört dakika sonra Konyaspor öne geçme fırsatını yakaladı. 54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka, kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 58. dakikada topun başına geçen Enis Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içerisinde dönen topu önünde bulan Muleka'nın şutunda ise kaleci Onana meşin yuvarlağı kornere çelerek mutlak bir golü engelledi.
Kalesinde gördüğü büyük tehlikenin ardından hücum hattında etkinliğini artıran Trabzonspor, 69. dakikada rakip kaleyi yokladı. Pina'nın sağ kanattan yaptığı etkili ortaya Augusto kafa vurdu ancak kaleci Bahadır Han Göngördü topu kurtarmayı başardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın kaderini belirleyen an 76. dakikada yaşandı. Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde Jevtovic'in topa elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler maçta ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. 79. dakikada atışı kullanmak üzere topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.
Kupanın sahibini bulduğu zorlu mücadelede her iki takımın sahaya çıktığı ilk 11'ler ve teknik direktörlerin oyuna müdahaleleri maçın tansiyonunu belirledi. Trabzonspor sahaya Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onuachu on biriyle çıktı. Bordo-mavililerde 56. dakikada Savic'in yerine Ozan Tufan oyuna girerken, 90+2. dakikada Zubkov yerini Oulai'ye, Muci yerini Salih Malkoçoğlu'na bıraktı. 90+5. dakikada ise Augusto'nun yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.
TÜMOSAN Konyaspor ise mücadeleye Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves ve Muleka kadrosuyla başladı. Yeşil-beyazlılarda 80. dakikada Enis Bardhi'nin yerine Kramer, 85. dakikada Jevtovic'in yerine Bjorlo ve 89. dakikada Gonçalves'in yerine Svendsen sahaya çıktı.
Sert geçen karşılaşmada hakem Halil Umut Meler toplam 14 kez sarı kartına başvurdu.
TÜMOSAN Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı (22. dk), Jevtovic (45+5. dk), Deniz Türüç (59. dk), Gonçalves (66. dk), Berkan Kutlu (83. dk) ve Adil Demirbağ (90+2. dk) sarı kart gördü. Trabzonspor cephesinde ise Bouchouari (45. dk), Savic (45+4. dk), Onuachu (80. dk), Pina (83. dk), Muci (87. dk), Folcarelli (90. dk), Nwaiwu (90+1. dk) ve Oulai (90+5. dk) hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.