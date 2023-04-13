Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Alanyaspor ise ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki Antalyaspor - Alanyaspor maçı 14 Nisan Cuma günü oynanacak.