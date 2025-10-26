Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İki takımın da çıkış aradığı bu zorlu mücadele, bugün Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi Antalyaspor, 9 maçta topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Erol Bulut'un öğrencileri son 3 maçını da (Gaziantep FK, Ç. Rizespor, Fenerbahçe) kaybederek ciddi bir form düşüklüğü yaşıyor.

Konuk ekip Başakşehir ise 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Nuri Şahin'in takımı, ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyeti unuttu.

İŞTE İLK 11'LER

İki teknik adam da maça çıkacakları kadroları belirledi:

Antalyaspor (Erol Bulut): Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, L. Giannetti, G. Dzhikiya, K. Paal, J. Ceesay, S. van de Streek, Abdülkadir Ömür, D. Saric, Doğukan Sinik, B. Gueye.

Başakşehir (Nuri Şahin): Muhammed Şengezer, Onur Bulut, L. Duarte, J. Opoku, C. Operi, Berat Ayberk Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, M. Crespo, Nuno Da Costa, E. Shomurodov.