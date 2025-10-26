Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor, sahasında 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve düşme hattına yaklaşan Başakşehir'i konuk ediyor.
İki takımın da çıkış aradığı bu zorlu mücadele, bugün Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak.
Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maç öncesi Antalyaspor, 9 maçta topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Erol Bulut'un öğrencileri son 3 maçını da (Gaziantep FK, Ç. Rizespor, Fenerbahçe) kaybederek ciddi bir form düşüklüğü yaşıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Nuri Şahin'in takımı, ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyeti unuttu.
İŞTE İLK 11'LER
İki teknik adam da maça çıkacakları kadroları belirledi:
Antalyaspor (Erol Bulut): Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, L. Giannetti, G. Dzhikiya, K. Paal, J. Ceesay, S. van de Streek, Abdülkadir Ömür, D. Saric, Doğukan Sinik, B. Gueye.
Başakşehir (Nuri Şahin): Muhammed Şengezer, Onur Bulut, L. Duarte, J. Opoku, C. Operi, Berat Ayberk Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, M. Crespo, Nuno Da Costa, E. Shomurodov.