Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı, "Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla 12. sıraya yükselen Antalyaspor'un basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Antalyaspor kümede kalacak." dedi.



'Antalyaspor ligde kalmayı büyük oranda garantiledi'



Antalyaspor Ankara deplasmanından istediğini aldı



Ligin ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayarak düşme korkusu yaşamaya başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, devre arasından sonra oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 38 puana ulaştı ve ligden düşme korkusunu büyük oranda atlattı.



Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip olan Gençlerbirliği maçından üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.





"Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum"



Arıcı, ligden düşme korkusuyla çıkılan maçlarda takımda ayrı bir hava olduğunu, şimdiyse korkuyu büyük oranda atlattıkları için takımda rahatlama havasının oluştuğunu aktardı.



Takımlarının Medipol Başakşehir maçında çok daha rahat ve pozitif bir futbol oynayacağını vurgulayan Arıcı, "Takımda moraller çok iyi. Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım ve Salih Dursun dışında eksiğimiz yok. Geçen hafta alınan üç puanın morali, ligde büyük bir ihtimalle kalmanın verdiği rahatlıkla Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." şeklinde görüş belirtti.



"Hamza hoca ile planlarımız uzun vadeli"



Takımda sözleşmesi bitmek üzere olan hemen hemen tüm futbolcularla birebir görüşme yaptıklarını, aralarında bir problem gözükmediğini dile getiren Cumhur Arıcı, ligdeki geleceklerinin belirsizliği nedeniyle bir sözleşme imzalamadıklarını işaret etti.



Arıcı, bugünden itibaren hem kendi futbolcuları ile anlaşma imzalama hem de teknik ekibin önerileri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Hamza Hamzaoğlu hoca ile geldiği zamanda altı aylık değil, uzun süreli çalışmak istediğimizi söyledik. Şu anda da kendisiyle 3-4 yıllık, uzun vadeli çalışmak istiyoruz. İnşallah onunla da devam edeceğiz. Şu an her iki taraf açısından bir sorun gözükmüyor. Hamza hocadan çok memnunuz. Gerçekten hem kişilik hem futbol bilgisi hem de uyum açısından çok iyi bir sezon geçiyoruz. Onun da Antalya'da ve Antalyaspor'da mutlu olduğunu düşünüyorum. O da kalmak isteyecektir. Hamza hoca ile planlarımız hep uzun vadeli olacaktır."