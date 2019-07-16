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Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 30 yaşındaki Faslı oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 30 yaşındaki Faslı oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Abdelaziz Barrada ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Nasr takımından 29 Ağustos 2018'de transfer olan Barrada, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Gimnastic de Tarragona kiralık olarak gönderilmişti.

Barrada, Antalyaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta görev yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor
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