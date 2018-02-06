Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 oyunla devam eden idman, dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.



Sakatlığı süren Yekta Kurtuluş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.