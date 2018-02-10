Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antalyasporlu futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.



Hamzaoğlu, idmanın taktik bölümünde futbolculara, Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak oyun sisteminin provasını yaptırdı.



Akdeniz temsilcisi, Galatasaray maçı öncesi son çalışmasını yarın yapacak ve öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.