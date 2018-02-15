Sakatlıkları bulunan Salih Dursun, El Kabir ve Zeki Yıldırım, antrenmana katılmadı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonraki eğitsel oyunda neşeli anlar yaşadı.



Yarı sahada yapılan taktik çalışma ile sona eren idmanda, Hamza Hamzaoğlu'nun sık sık oyuncularını uyardığı görüldü.



Sakatlıkları bulunan Salih Dursun, El Kabir ve Zeki Yıldırım, antrenmana katılmadı.



Öte yandan, antrenmanı izleyen 9 yaşındaki down sendromlu Gültekin Tıraş, futbolcularla top oynayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Akdeniz temsilcisi, Kayserispor maçı öncesi son çalışmasını yarın yapacak.