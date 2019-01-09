Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıldır kırmızı-beyazlılarda forma giyen Maicon'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.



Maicon'un çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiği belirtildi.



Açıklamada, William Vainqueur'in ise sezon sonuna kadar Fransa'nın Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralandığı kaydedildi.



Vainqueur'in Antalyaspor ile 2020 yılı mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı.





