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Antalyaspor'da Nasri bilmecesi

Antalyaspor'dan ayrılma isteğini menajeri aracılığıyla belirten Samir Nasri'nin, sözleşme fesih bedeli olarak yüksek ücret istemesi, kırmızı beyazlı yöneticilerin tepkisine yol açtı.

Antalyaspor'da Nasri bilmecesi

Antalyaspor'da sezon başında transfer edilen Samir Nasri, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulüp yöneticilerine bildirdi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'dan yıllık net kazancı 4 milyon Euro'ya yakın sözleşme fesih bedeli isteğine kulüp yöneticileri olumsuz yanıt verdi.

Menajerine, Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda başka takıma transfer olabileceği görüşü belirtilen Nasri'nin, kırmızı beyazlıların 4 Ocak'ta başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılması yönünde görüş belirtildi. Antalyaspor yönetimin Nasri'nin sözleşmesini kulüp ekonomisi göz önünde bulundurarak karşılıklı feshetmeyi düşündüğü, fesih olmaması halinde de takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Futbolculara verilen devre arası izninde ülkesine giden Nasri'nin kırmızı beyazlıların kampına katılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Samir Nasri #antalyaspor
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