Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Furkan Vakfı hakkında karar
Furkan Vakfı hakkında karar
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Ağrı'dan acı haber
Ağrı'dan acı haber

Antalyaspor, Doukara'yı transfer etti

Antalyaspor, Osmanlıspor'da forma giyen Fransız forvet Souleymane Doukara'yı renklerine bağladı.

Antalyaspor, Doukara'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Osmanlıspor'da forma giyen Fransız forvet Souleymane Doukara'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Osmanlıspor Kulübünde forma giyen forvet Souleymane Doukara ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Osmanlıspor'a katılan ancak yarım devre bu ekibin kadrosunda yer alabilen Doukara, sözleşmesinin feshinin ardından Antalyaspor ile anlaşmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Souleymane Doukara #antalyaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.