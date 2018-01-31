Antalyaspor, Osmanlıspor'da forma giyen Fransız forvet Souleymane Doukara'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Osmanlıspor'da forma giyen Fransız forvet Souleymane Doukara'yı renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Osmanlıspor Kulübünde forma giyen forvet Souleymane Doukara ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.



Sezon başında Osmanlıspor'a katılan ancak yarım devre bu ekibin kadrosunda yer alabilen Doukara, sözleşmesinin feshinin ardından Antalyaspor ile anlaşmıştı.