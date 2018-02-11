Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, Galatasaray maçı öncesi son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gitti.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.