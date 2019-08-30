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Antalyaspor Kulübü Derneğinden olağanüstü genel kurul kararı

Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ndeki takımının yarışma haklarının devralınması görüşülecek

Antalyaspor Kulübü Derneğinden olağanüstü genel kurul kararı

Antalyaspor Kulübü Derneği, voleybol takımının 1. Lig'de yer alabilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre seçim maddesinin bulunmadığı genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 14 Eylül Cumartesi, çoğunluğun sağlanamaması halinde 21 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek.

Genel kurulda, "Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ndeki takımının yarışma haklarının aktifi ve pasifi ile Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından devralınması ve ekim ayına kadar gerekli evrakların Voleybol Federasyonuna ulaştırılmasının sağlanması" konuları da müzakere edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #olağanüstü #kulüp #genel kurul #dernek #antalyaspor
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