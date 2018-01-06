Antalyaspor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.
Divan İcra Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, divan kurulunun başarılı ve verimli bir şekilde yapıldığını söyledi.
Uluğkay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla gerçekleştirilen kurulda, kulüp başkan adayı olarak Cihan Bulut'un belirlendiğini kaydetti.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016'da başladığı görevinden 11 Aralık 2017'de istifa etmişti. İstifanın ardından Antalyaspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısının 10 Ocak Çarşamba günü yapılacağı açıklanmıştı.
Kulübün 10 Ocak'ta yapılacak genel kurulunda Cihan Bulut başkan adayı olacak
Antalyaspor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.
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