Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, kupa mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediyespor'la deplasmanda yapacağı maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.



Kırmızı-beyazlılar, idmanda hücum savunma taktikleri çalıştı.



Öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek olan Akdeniz temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kulüp otobüsüyle Zonguldak Ereğli'ye geçecek.

