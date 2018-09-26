Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, kupa mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediyespor'la deplasmanda yapacağı maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, idmanda hücum savunma taktikleri çalıştı.
Öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek olan Akdeniz temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kulüp otobüsüyle Zonguldak Ereğli'ye geçecek.
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, kupa mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediyespor'la deplasmanda yapacağı maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.