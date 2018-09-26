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Antalyaspor, kupa maçına hazır

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, kupa maçına hazır

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, kupa mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediyespor'la deplasmanda yapacağı maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. 

Kırmızı-beyazlılar, idmanda hücum savunma taktikleri çalıştı.

Öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek olan Akdeniz temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kulüp otobüsüyle Zonguldak Ereğli'ye geçecek. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor #ziraat türkiye kupası
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