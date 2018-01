Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Önümüzdeki maçlarda girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirip daha fazla gol atmayı hedefliyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la oynayacakları maçtan en az 1 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta sahalarında oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçından 3 puanla ayrıldıklarını hatırlatan Bulut, bu maçı unutarak önlerindeki karşılaşmaya odaklandıklarını ifade etti.

Bulut, futbolcularının sahada kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, hücum anlamında takımın kendini geliştirdiğini ve gol pozisyonlarına girdiklerini kaydetti.

Takım olarak ligde en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki maçlarda girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirip daha fazla gol atmayı hedefliyoruz. Takımın gidişatından memnunum. Kadromuzda eksik olan yerler var. Oyun kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de kaliteli futbolcu almamız gerekiyor. Ben 3-4 transfer dedim, şu ana kadar bir transfer gerçekleştirdik. Devre arası transfer yapmak zor. Transferde biraz geç kaldık, kamp döneminin başında bir iki oyuncu alınsaydı, onların takıma uyum süreci daha iyi olacaktı. Doria iyi futbolcu, takıma alışacak."

Orta saha ve forvet için iki futbolcu talep ettiğini aktaran Bulut, "Bir futbolcu daha alabileceğimizi tahmin ediyorum. O transfer de bugün yarın gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Ligde her karşılaşmanın zor olduğuna dikkati çeken Bulut, "Her maç zor. Antalyaspor alt sıralarda, kazanmak isteyecekler. Rakibimize bakmadan işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Antalyaspor maçında en az bir puan alacağız. 3 puan almak için de çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Antalyaspor maçı hazırlıkları

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İdman öncesinde teknik direktör Erol Bulut, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.