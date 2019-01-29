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Antalyaspor Musa Nizam ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, savunma oyuncusu Musa Nizam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Musa Nizam ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, savunma oyuncusu Musa Nizam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Musa Nizam ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Türkiye Kupası'nda 5 maçta 415 dakika sahada kaldı. Musa, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hiçbir karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Antalyalı olan, Antalyaspor altyapısından yetişen ve daha önce de kırmızı-beyazlı formayı giyen Musa Nizam, geçen sezon ise 10'u Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 15 maçta 794 dakika Antalyaspor formasını terletmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor
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