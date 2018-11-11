Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor sahasında Akhisarspor'a 2-1 yenildi.
10. dakikada Hakan Özmert'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa yatarak müdahale etti. Dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
14. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
33. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan kullandığ taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.
41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın, Chico'yu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona verdi.
55. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Doukara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maicon'un vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in gelişine vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son onda meşin yuvarlağı tokatlamayı başardı.
66. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen konuk takım atağında Manu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Barbosa, karşı karşıya kaldığı kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
76. dakikada Antalyaspor sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Bu pozisyonda savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Serdar Özkan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
87. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın yerden ortasında topla buluşan Diego topu arka direkteki Doukara'ya aktardı. Doukara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+2. dakikada Akhisarspor karşılaşmada tekrar öne geçti. Ani gelişen Akhisarspor atağında, Josue'nin defans arkasına attığı topla ceza sahasında kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Lopes, meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor sahasında Akhisarspor'a 2-1 yenildi.