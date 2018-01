Kırmızı-beyazlı kulübün seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan iş adamı Cihan Bulut, başkanlığa seçildi

Antalyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan iş adamı Cihan Bulut, başkanlığa seçildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki olağan genel kurulun açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, kırmızı-beyazlı kulübün ilk kez seçimli genel kurulunu kendi tesislerinde yapıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un dünyaya örnek olabilecek tesislerinin bulunduğunu vurgulayan Türel, "Antalyaspor'un içinde bulunduğu bu imkanlar, Türkiye'de, Avrupa'da birçok kulübe nasip olmamıştır. Bunu ben söylemiyorum, Antalyaspor'da futbol hayatını devam ettiren futbolcular, ziyaret eden teknik adamlar, federasyon yetkilileri, futbol otoriteleri söylüyor. Bu tesislerden dolayı ödül aldım. Antalyaspor hepimizin." diye konuştu.

Antalyaspor'un tarihinde inişli çıkışlı grafiklerinin olduğunu kaydeden Türel, şöyle devam etti:

"Bu, futbolun güzelliğidir. Futbol, istikrarlı bir çizgi gösterseydi dikkat çekici ve keyifli olmayabilirdi. Futbol, hatalar oyunudur. Futbolun bir hatalar oyunu olduğunu, güzelliğe vesile olduğunu biliyorsak kulüplerin inişli çıkışlı grafik göstermesi doğaldır. Her başarı gibi başarısızlıklar da gelir, geçer. Kalıcı olan kulübümüzün sağlıklı yapıya kavuşmasıdır. Antalyaspor'un en büyük eksikliği, tesisleşmesini tam olarak bitirememesiydi. İlk dönem başlattığım tesis projesine, ikinci dönemde yeniden seçilince öncelik verdik. Antalyaspor'a tesis yaparak en büyük katkıyı sağlayacağımı ilettim, onun dışındaki sorunları başkanların çözmesini dile getirdim. Antalyaspor'un onursal başkanıyım, nasıl tesisleşmeyi çözdüysek bu iki meseleyi çözmek için gayretimi ortaya koyuyorum."



"(Antalyaspor sahipsiz kalır) diye düşünmedim"

Türkiye'de sağlıklı alt yapısı ve sabit geliri olan çok az kulüp bulunduğunu dile getiren Başkan Türel, "Gerçekten adı büyük olan kulüplerin bir kısmı batağın eşiğindedir. Biz neden endişe ediyoruz? Antalyaspor'da yönetim krizleri olabilir. Kulübün başkanlığını yapmak kolay değildir. Bu krizler her zaman olabilir. Kulübün sağlam ayaklar üstünde durması sağlanmaya başlamıştır. Endişeye gerek yok. Hiçbir zaman 'Antalyaspor, sahipsiz kalır, batağa gider' diye düşünmedim. 'Antalyaspor'un geleceği ne olacak?' diye endişeye kapılmadım. 'Antalyaspor sahipsiz kalmaz.' dedim ve zaman beni haklı çıkardı." ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor'un ikinci önemli sorununun borç yönetimi olduğunu aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Antalyaspor'un üzerinden bu yükün de kaldırılması halinde, geleceğe sağlam adımlarla yürünecektir. Antalyaspor'un yaklaşık 200 milyon lira civarında borcu varsa bunu belirli yapılandırma içinde, rahatlıkla 5-6 senelik süreç içinde sıfırlayacağız. Şimdi ben bu işle meşgulüm. Benim öncelikli görevimin borcu sıfırlamaktan ibaret olduğunu unutmasınlar. Futbol kulüpleri artık yayın gelirleri, finans gelirleri, federasyon gelirleriyle kendi yağında kavruluyor. İşte Başakşehir en tepede. Hiçbir desteği yok. Reklam geliri, forma, futbolcu satarak, federasyon gelirleriyle bu çarkı çeviriyor. Antalyaspor borcunu sıfırlarsa bundan sonra havada karada sırtını yere getiremezler."

Türel, Antalyaspor'un el ele, omuz omuza yürüyerek bugünlere geldiğini, bundan sonra da böyle devam ederek, başarıyı yakalayacağını vurguladı.



Öztürk: "Aslında sezon sonunda istifa edecektik"

Antalyaspor Kulübünün eski başkanı Ali Şafak Öztürk de Antalya'da insanlara değer verilmesi konusunda hatalar yapıldığını ileri sürdü.

Öztürk, 1,5 yıl görevde kaldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aslında sezon sonunda istifa edecektik. 'Artık bu risk bize fazla.' demiştik. Antalya'da insanlar elini taşın altına koymadı. Antalyasporluyum diyenler menajerlik oyunlarına soyundu. Avrupa hedefi için ek gelir gerekirdi. Nasri, Menez, Antalyaspor'u batırmış gibi konuşuluyor. Nasri bedavaya geldi. Menez'de bir kayıp var, işte gitti. Bir zarar var. İki aylık alacağına karşılık bonservisini alarak gitti. Aldığımız diğer oyuncuları elden çıkarın, fazla kazanırsınız. Planlamanın bir parçası olmasaydı bunları yapmazdık."

Hata yaptığını, iki transferinin tutmadığını da kaydeden Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz zaten Antalyaspor'a her zaman desteğe hazırız. 1,5 yılda 10 milyon lira para koyduk. Biz buradayız. Tamam bıraktım, doğru zamanda olmadı, içime de sinmedi. Ancak bırakmamız lazımdı. Bu kulübü şampiyon yapmak istedim, 'Kimmiş Beşiktaş, Galatasaray?' dedim. Ben bu şampiyonluğa inandım. Burada bilen bilmeyen konuşuyor, borçlanmanın planı vardı. Borç gelecek yönetimlerde artacak ama önemli olan borcun yönetimidir."



Üyeler arasında gerginlik

Öztürk'ün kürsüden indiği esnada bir üyenin, "Rıza hoca neden gitti?" diye sorması üzerine diğer üyelerden tepki geldi. Bu esnada kongrede kısa süreli gerginlik yaşandı.

Konuşmaların ardından Ali Şafak Öztürk yönetiminin faaliyetleri ibra edildi.

Genel kurulda tek aday olan Cihan Bulut'un yönetim kurulu, 3 yıllığına göreve seçildi. Bulut'un yönetim kurulu listesinde Nihar Ünal, Şefik Öz, Haldun Kilit, Erhan Erdem, Ömer Özkan, Cumhur Arıcı, Mustafa Özdoğan, Sezgin Özer, Şükrü Ülker, Ali Kuş, Ahmet Öztürk, Yıldıray Karaer, Mustafa Vıcır, Uğur Altun, Ramazan Karabulut, Ziya Erbaş, Yaşar Döngel ve Güray Kanan yer aldı.

Cihan Bulut, kongrenin sonunda yaptığı konuşmada, eski başkanlara destek çağrısında bulundu.

Camianın birlikte hareket etmesini isteyen Bulut, şunları kaydetti:

"Yiğit düştüğü yerden kalkar. Antalyaspor'umuz çok güzel yerlerde. Sportif başarı da yakalanacak. Güçlü kadromuz var. Dünya yıldızı futbolcularımız var. İyi günlerin bizi beklediğine samimiyetle inanıyoruz. Antalya turizm, tarım şehri, bu şehrin kıymetini bildiğinizi biliyorum. Benim için dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yarın hep beraber el ele, kol kola Antalyaspor için neler yapabileceğimizi birlikte projelendirelim. Biz kavga içerisinde olmayacağız ama bize yapılan olursa da cevabını vereceğiz."