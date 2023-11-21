Ante Rebic'ten Beşiktaş Kararı!

Hırvat basınından SportsSport, Ante Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin Rıza Çalımbay'ın takıma gelmesiyle 180 derece değiştiğini yazdı.

Ante Rebic'ten Beşiktaş Kararı!
Ante Rebic'ten Beşiktaş Kararı!
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Rebic, Şenol Güneş'ten beklediği süreleri alamaması ve Burak Yılmaz'ın antrenmandan kovması nedeniyle kötü başlangıç yaptığı Kartal'a veda etmeyi düşünüyordu.

Hatta durumu menajeriyle de paylaşan 30 yaşındaki hücumcu, yeni hoca Rıza Çalımbay'ın kendisine beklediği değeri göstermesiyle birlikte yoluna Beşiktaş'ta devam etme kararı aldı.

Milli Takım'dan Uzaklaştı

Ante Rebic'in, Beşiktaş'tan ayrılma kararı almasında, Siyah-Beyazlılar'da yeterli forma süresi bulamadığı için Hırvatistan Milli Takımı'nda gözden düşmesinin de önemli payı olduğu kaydedildi.

Hırvat yıldızın ilk hedefinin, yeniden değere bindiği Kartal'da eski formuna kavuşarak EURO 2024'te ülkesini temsil eden isimler arasına girmek olduğu belirtildi. Oynayabileceği 21 maçın 12'sinde sahaya sürülen 30'luk hücumcu, Siyah-Beyazlılar'a 3 asistlik skor katkısı verdi.

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