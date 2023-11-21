Arda Güler '2023'ün Yükselen Oyuncusu' Ödülüne Aday

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni takımında henüz forma şansı bulamayan milli futbolcunun da yer aldığı aday listesinde dikkat çekici isimler bulunuyor. Birçok yıldız oyuncunun yanı sıra bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Novi Pazar forması giyen Mısırlı Omar Fayed de listede yer alıyor.

27 futbolcunun yer aldığı aday listesinde Arda Güler'in yanı sıra şu isimler bulunuyor:

Jude Bellingham, Lamine Yamal, Florian Wirtz, Mathys Tel, Xavi Simons, Zaire-Emery, Pedri, Antonio Silva, Jamal Musiala, Rasmus Höjlund, Josko Gvardiol, Gavi, Enzo Fernandez, Evan Ferguson, Jeremy Doku, Ousmane Diomande, Cesare Casadei, Camavinga, Moises Caicedo, Victor Boniface, Alejandro Balde, Tommaso Baldanzi, Thiago Almada, Al Buraikan, Saud Abdulhamid, Omar Fayed