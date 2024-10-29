Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı!

Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, Ballon d'Or ödüllerinde dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcuları arasında yer aldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler ise prestijli listede ikinci sırayı elde etti.

19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasındaydı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda liste 5 kişiye indirildi ve Arda Güler ikinci sırada yer aldı.