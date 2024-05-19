Arda Güler dur durak bilmiyor

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de gönülleri kazanmaya devam ediyor. Villarreal müsabakasında iki gol atan 19 yaşındaki oyuncu, forma giydiği son 5 maçta 5. kez fileleri havalandırdı.

Arda Güler dur durak bilmiyor
Editör: Yağmur Biçen

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadele 4-4'lük eşitlikle sona ererken, son haftalarda adından söz ettiren Arda Güler, 14. ve 45+2. dakikalarda takımı adına 2 gol kaydetti. Genç yıldız, ligde forma giydiği son 5 maçta 5. kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Güler, Real Madrid formasıyla da toplamda 6. golü attı.
Şampiyon Real Madrid, ligin son haftasında Real Betis'i konuk edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# arda güler # real madrid
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